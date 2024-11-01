edición general
La DANA contada por cinco supervivientes: "Me salvaron cogiéndome del brazo porque ya no tenía fuerza para resistir"

Público' recoge en un vídeo los testimonios de Concha, Nawal, Yusset, Vicente y Lorena, todos ellos vecinos de la zona cero y afectados por la DANA.

