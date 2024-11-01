·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10214
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
7813
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
9003
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4869
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
3679
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
372
Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”
420
¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?
496
Todas las claves sobre Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, y su relación con la Gürtel
329
Miles de valencianos salen a la calle a conmemorar la corrida de toros de la Feria de Alicante de 1997 | El Mundo Today
472
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
25
clics
La DANA contada por cinco supervivientes: "Me salvaron cogiéndome del brazo porque ya no tenía fuerza para resistir"
Público' recoge en un vídeo los testimonios de Concha, Nawal, Yusset, Vicente y Lorena, todos ellos vecinos de la zona cero y afectados por la DANA.
|
etiquetas
:
testimonio
,
dana
,
5
,
supervivientes
,
sin
,
fuerzas
,
resistencia
5
1
0
K
74
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
74
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente