DamonPs2 PRO El Primer Emulador De Ps2 Para Android Capaz De Ejecutar Juegos Jugables

Esta noticia ha pasado sin pena ni gloria, pero desde mediados de Diciembre el emulador de Ps2 para Android existe y permite ejecutar juegos jugables. Yo no me lo creía pero YouTube está lleno de vídeos que lo acreditan. En el enlace antes citado está toda la información, puedo ejecutar casi full God Of War 2 de PS2 en mi Leeco Le Max 2 con Snapdragon 820 es real ideal para los amantes de los clásicos. Los requisitos son un dispositivo Android 5.1 o superiores y OPengl 3.1. Aquí os dejo un vídeo www.youtube.com/watch?v=DZLD4o2izO0