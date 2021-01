Hyundai, que recientemente ha comprado Boston Dynamics, acaba de anunciar un nuevo e interesante robot: DAL-e-. DAL-e, que es un acrónimo de "Drive you, Assist you, Link with you-experience", es un robot de atención al cliente que la compañía ya está probando en fase piloto y que, afirman, está diseñado para ser pionero en los servicios de atención al cliente automatizados.