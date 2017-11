Dados ninja, el juego más vendido para niños en Alcampo en el último trimestre

La mecánica fundamental es la llamada "push your luck/fuerza la suerte", que en este caso supone elegir entre volver a tirar los dados para conseguir una jugada mejor o no hacerlo. Explicar el juego no nos va quitar mucho tiempo: Cada turno se tira una cantidad de dados "de casa", que básicamente son los "retos" que deberá superar el jugador en turno, y que representan "guardias del castillo", "residentes" y cerraduras. El jugador en turno tira sus dados de habilidady deberá asignar a cada dado de casa un resultado de los dados de habilidad