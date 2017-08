"Me da muchísima pena y vergüenza que el voto a Ciudadanos haya acabado en personas serviles al PP"

Félix Álvarez, portavoz autonómico de C's en Cantabria y diputado nacional, lamenta haber dado su confianza a "personas sin ningún tipo de ética y moral". Sobre la crisis interna de su partido reconoce que "no se puede ir enarbolando la bandera contra la corrupción y no hacer nada ante nuestros propios casos". "En mi vida he trabajado más que ahora y jamás he sentido más ganas de llevar a cabo un objetivo que ahora"