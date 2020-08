"Da igual que el putero sea un hombre con discapacidad o sin ella, ambos son déspotas"

Tener sexo no es un derecho. Y tener una discapacidad no permite exigir sexo. Además, el sexo es un deseo, no una necesidad. Sin cobijo o alimento, las personas nos morimos; sin tener relaciones sexuales, no. Por eso, no es exigible que el deseo de placer sexual sea satisfecho a cualquier precio, mucho menos a causa del doblegar y someter a otra. Un hombre con discapacidad que se lamenta de su suerte por no tener relaciones sexuales y en ello se justifica para acudir a la prostitución, es perfectamente consciente de lo que hace.