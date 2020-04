El curso escolar ya terminó

Nada nuevo, en la comunidad educativa se dan las mismas actitudes dispares y desigualdades cuando los coles están abiertos. Lo que no tiene demasiado sentido es que se insista en que la tercera evaluación está en marcha, que será evaluable aunque solo se suspenderá en casos extremos. No lo está. Con tantas desigualdades en medios, filosofía, objetivos, proyecto, familias y modelos educativos no es serio hablar de que la escuela sigue 'on line' en primaria y secundaria.