Curso acelerado de Epidemiología para cuñados

No recuerdo quién dijo eso de que cada español es un seleccionador de fútbol… pero sin fútbol muchos españolitos no tienen ocasión de exhibir sus conocimientos futboleros y sentar cátedra. No importa. Estos cuñados de perenne palillo en la boca tienen una impresionante capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y se han convertido en especialistas en otro campo del saber humano: la epidemiología. Los cuñados epidemiólogos, cuando no están compartiendo algún bulo de Vox o dando cabezazos a una cacerola en los balcones, mientras...