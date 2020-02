El curioso origen de algunos de los sonidos más reconocibles de la tecnología

No hace falta que te lo recordemos porque lo llevas grabado a fuego en tus neuronas, pero por si necesitas refrescar tu memoria, aquí lo tienes. Es uno de los tonos más famosos de Nokia, aquel que te anunciaba, cuando aún no dominaban los ‘smartphones’, que tenías un nuevo SMS. Aquellos pitidos, que resultaban infernales cuando el móvil que sonaba no era el tuyo, no fueron creados pensando (solo) en informarte de que tenías un mensaje. Nokia se limitó a popularizar el sonido de las siglas “SMS” en código morse. Así de simple.