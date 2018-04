Las curiosidades de las sofisticadas maquetas los relojes

Probablemente muchos no os habréis fijado que, cuando G-Shock realiza anuncios o los famosos "look-books", en algunas de las imágenes hay detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que son muy importantes. A veces, cuando vemos algunas de esas imágenes o vídeos, llegamos muchas veces a envidiar al actor o modelo que porta el reloj, pensando en la suerte que tiene por llevar ese modelo tan avanzado, bonito o exclusivo . No solemos solemos caer en la cuenta que, aunque se le cediera ese modelo para él, en realidad no es funcional.