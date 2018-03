El rock siempre se ha relacionado con el desenfreno, las fiestas y claro, el sexo y las drogas. Por supuesto no con el matrimonio o con relaciones formales y duraderas. Sin embargo, es posible que esa vieja imagen del rock no sea más que un cliché. Así lo ha demostrado un estudio reciente. En él se analizaron los posibles efectos de que los miembros de diversos grupos estuvieran o no casados y si esto beneficiaba o perjudicaba el desempeño de la agrupación.