La curiosa historia de la armada de un país que no tiene mar

Un año: es el tiempo que el fotógrafo británico Nick Ballon tuvo que esperar para tener acceso a la base naval de Bolivia, donde llevó a cabo su ensayo The Navy without a Sea. Su serie fotográfica recoge la curiosa historia de una armada sin mar, enclaustrada entre las montañas de este país andino y con un lago como único escenario para los entrenamientos militares. "Bolivia es un país bastante modesto y su armada no es muy diferente. Sus barcos son anticuados y la tecnología está atrasada, pero eso no deja de tener un cierto encanto".