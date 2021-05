De 'La cura del bienestar' a 'The Empty Man': crónica de las grandes producciones de terror que ningún estudio supo qué hacer con ellas

El caso de ‘The Empty Man’ es un ejemplo perfecto de los últimos resquicios de entender el cine de género de gran estudio de otra manera. Una inversión generosa para una adaptación de una novela gráfica para adultos que no tiene problemas en invertir tiempo en que los personajes respiren, con una dosificación del terror que no necesita de sustos de volumen y no tiene miedo de poner a personajes maduros como protagonistas en una matriz de cine negro que toma riesgos y se mete de lleno en el horror literario menos transitado (...)