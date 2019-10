La CUP amenaza a Rufián: "Los jóvenes pasarán por encima de ti"

Estas palabras han llegado después de que el candidato de ERC condenara la violencia en las manifestaciones. "No nos representan", ha sentenciado el portavoz y candidato de ERC. No es la primera vez a lo largo de la semana que Rufián condena lo sucedido y pide abiertamente que la violencia finalice para no empañar una reivindicación legítima. Sin embargo, este mensaje ha encontrado respuesta por parte de una persona cercana a la CUP: "Els joves passaran per sobre teu també" (los jóvenes pasarán por encima de ti también),ha tuiteado Mireia Boya.