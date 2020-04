Cuomo dice que desafiaría una orden de Trump para reabrir Nueva York(eng)

El gobernador de Nueva York reaccionó con enojo ante la afirmación del presidente de que cuando se trataba de reabrir estados, "la autoridad es total". "No sé de qué está hablando el presidente, francamente", dijo más temprano en una entrevista de Today Show. "Hay que recordar que fueron los estados los que crearon el gobierno federal, ¿verdad? Son las colonias las que crearon el gobierno federal, no al revés. No tenemos un rey, tenemos un presidente".