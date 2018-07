Por una cultura de vida diferente

Si los beneficiados de la justicia revolucionaria no logran cambiar su paradigma de vida —hegemónico en filmes, telenovelas, canciones, en las páginas “sociales” de los grandes diarios, y en general en los medios de comunicación, en fin, en la cultura que prevalece y reproduce los valores del sistema—, si la ilusión, palabra clave, de que los explotados pueden llegar a ser y a vivir como sus explotadores (refrendada por los medios de que es posible el milagro de Cenicienta) no se deshace, no se reconstruye, las revoluciones serán reversibles.