La cultura, relato y altavoz de la tragedia de la Dana

Entre la rabia y la gratitud por la ola de solidaridad. Y con dolor, mucho dolor. La necesidad de contarnos con todos nuestros matices es el corazón de la creación artística, una creatividad desde la que, en estos últimos doce meses, se ha dado forma al relato plural de la Dana. Desde el fatídico 29 de octubre de 2024, la cultura ha tratado de canalizar una experiencia compartida dando como resultado un buen puñado de obras que, a través de la música, las artes visuales o la literatura, componen el relato de la zona cero.