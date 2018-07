Cultura, nacionalismo, dinero y las nuevas clases sociales

Hay nuevas ideas sobre lo que significa ser conservador y progresista. Esta brecha política sólo funciona si aceptamos el esquema cultural, el de la relación entre el pasado y el futuro, el de la gente que se adapta y la que no, el de las identidades, que es la versión dominante en el ámbito liberal global. Pero por debajo circulan otras divisiones sociales de carácter material indispensables en la realidad occidental. El problema no es que los mensajes culturales y materiales no sean compatibles, sino que se actúa como si no lo fueran.