¿Por qué la cultura está obsesionada con la violación? (EN)

En términos de argumentos narrativos, la violación ocupa el lugar que ocupaba la pérdida de memoria en los años 90, dando inicio a toda una nueva ola de este recurso; no importa lo improbable que sea el escenario. La lógica parece ser: “Si se crea un drama con una violación y si se consigue no hablar de ello, debe ser sin duda porque el personaje no ha sido violado las suficientes veces.” Sin esa brutalidad implacable hacia las mujeres parece que no hay nada lo suficientemente dramático. Todo esto tiene que parar, o al menos, darle un descanso.