"La cultura del esfuerzo ya no funciona": Isaac Rosa habla sobre los ninis

Creo que el nini durante estos años de la crisis ha sido una especie de personaje de ficción que se ha creado, especialmente, desde los medios. Es un cliché mediático que originalmente se refería a ese nini muy escaso y poco representativo que es el que dejó los estudios y no quiere estudiar ni trabajar, asimilado con alguien que está en casa de sus padres. A partir de ahí, se ha asimilado como nini a cualquiera que no trabaja ni estudia sin atender a la razón por la que no trabaja no estudia. ...