Cultivos hidropónicos ¿Solo ventajas?

Estas granjas llegan en un momento crucial, ya que franjas del país se marchitan con el calor y la sequía del cambio climático, favorecidos en parte por ciertas formas de agricultura. La demanda de alimentos cultivados localmente nunca ha sido tan fuerte, y la pandemia ha demostrado a mucha gente que la cadena de suministro de alimentos no es tan resistente como pensaban. Pero no todo el mundo está de acuerdo. "La producción hidropónica no está creciendo porque produzca alimentos más saludables. Está creciendo por el dinero." Dave Chapman.