Cultivar el pensamiento crítico es más necesario que nunca (Borja Santos Porras)

“Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo”, decía el filósofo español Ortega y Gasset. Después de muchas semanas confinados en nuestros hogares, la filosofía detrás de estas palabras se torna fundamental. No tanto por el sentido estricto de sobrevivir a la pandemia, sino también por el efecto de este nuevo contexto que nos condiciona, que impacta a nuestra salud mental, a nuestros comportamientos y, a fin de cuentas, a nuestra felicidad...