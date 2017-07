La culpa la tiene Venezuela

Hoy no he visto justicia por ningún lado. He asistido a un show mediático para escenificar que hay justicia. Un presidente que no contesta, o contesta que no se acuerda, o contesta que no se enteraba de nada. Tenemos, pues, a un mentiroso o a un inútil de presidente. Y las dos opciones me aterran, pues detrás de él hay casi ocho millones de personas, a las que esta cuestión se las trae directamente al pairo, es decir, no les importa ni que les mientan, ni que les roben. Pero en Venezuela están muy mal. Aquí no, estamos de puta madre.