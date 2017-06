La culpa del calor es del tiempo

La culpa de que decenas de niños estén cayendo como moscas entre vómitos, golpes de calor y lipotimias es del tiempo. Esa es la conclusión a la que están llegando consejeros de Educación y hasta de Salud de varias comunidades autónomas con más razón que el santoral al completo. No es que en muchos centros educativos no se haya invertido un céntimo en años, que las ventanas no cierren, que no haya persianas ni toldos, que los patios sean de cemento como la cara de algunos políticos, que se siga escolarizando en barracones.