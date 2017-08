Cuidados del cordón umbilical: ¡mejor no toques nada!

Los cuidados del cordón umbilical son uno de los primeros quebraderos de cabeza de los padres primerizos. Al fin y al cabo, si todo va bien, los niños nacen con dos ojos (como nosotros), dos orejas (como nosotros), dos manos (como nosotros); y así sucesivamente hasta llegar al cordón umbilical, que es algo que nosotros no tenemos. ¿Cómo se cura el ombligo del recién nacido? Hazme el favor de ser valiente y que no te asuste ese pequeño alien que sale del ombligo de tu hijo. Aunque es muy feo, no muerde y es inofensivo.