Cuidado al reciclar o revender tu Mac, iPhone o iPad: el bloqueo de activación de Apple podría jugarte una mala pasada

Los dispositivos de Apple no suelen pasar solo por un único propietario: es muy habitual que los iPhone, iPad o MacBook que un usuario ha comprado acaben siendo revendidos a otros usuarios que no tienen problema en comprar estos productos de segunda mano. El problema es que el bloqueo de activación de Apple que protege esos dispositivos ante potenciales robos también puede acabar siendo un obstáculo para quienes revenden estos productos o los reciclan: si no recuerdan desactivar esa opción, ese producto puede acabar siendo inservible.