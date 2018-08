Cuidado, la pantalla de un móvil de 6,28 pulgadas puede ser menor que la de otro de 6

Normalmente asumimos, y así nos lo venden, que un móvil de 6,28 pulgadas tiene “más pantalla” que un móvil de 6 pulgadas, parece lógico y elemental. Pues bien, no lo es. De hecho aquí les mostramos la captura de una comparativa entre tres móviles distintos, dándose la circunstancia de que el que menos “pulgadas de pantalla” tiene (el Sony de 6 pulgadas) resulta que tiene más superficie de pantalla (99,2 cm2) que el Samsung Galaxy S9 plus (6,2 pulgadas, 98,3cm2) y el One Plus 6 (6,28 pulgadas, 98,4cm2). ¿Cómo puede ser?