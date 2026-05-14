Nace Renegados, el nuevo agregador de noticias sin publicidad ni ánimo de lucro

Buenos días a todos. Retorno por estos lares para informaros de que un grupo de ex meneantes nos hemos creado un agregador de noticias llamado Renegados, cuyo link de acceso es app.renegados.es/es ;

Aunque lo montamos hace meses, su fama ha aumentado durante la última semana, a raíz de que un misterioso individuo al que todos llaman el spammer de Renegados empezó a publicitarlo en Menéame. Pese a que la campaña de publicidad duró sólo 3 días, nuestros usuarios crecieron meteóricamente y pasaron de 281 a 426 en menos de 1 semana, cifra en que nos encontramos actualmente.

¿Qué puede ofrecer Renegados? Básicamente 4 cosas:

-No tenemos ánimo de lucro ni, por ende, publicidad. El servidor lo paga el propietario de su bolsillo (el propietario soy yo, livingstone) y, pese a ser de IONOS, soporta una burrada de tráfico. Los técnicos que dan soporte a la web también lo hacen gratis, así que todo indica que podré seguir asumiendo el escaso coste del servicio pagándolo yo en exclusiva. Por ello, no pedimos donaciones ni tenemos publicidad de ningún tipo, lo cual se contrapone con la asfixiante publicidad de casinos y furcias que hoy invade Menéame.

-Ofrecemos máximo respeto a los usuarios. Ni el dueño ni ningún moderador insulta, maltrata o reprime a la gente que puebla nuestra web. Esto también representa un valor añadido respecto de Menéame, dados los últimos acontecimientos que ha protagonizado el dueño de allí.

-Garantizamos libertad de expresión. Los usuarios pueden poner verde al dueño, a los admin y a quien consideren. En Menéame se ha prohibido hablar del dueño bajo pena de strike. En Renegados no hay opiniones incómodas y cabe todo el mundo.

-Garantizamos el derecho al honor y el cumplimiento de la legalidad en envíos y comentarios. Son los únicos límites legítimos a la libertad de expresión, y nosotros los defendemos. Cualquier idea es bien recibida, siempre que no se exprese mediante insultos graves o llame a la violencia y la negación de los derechos humanos de personas o colectivos. Cualquier usuario puede poner a parir a Pedro Sánchez, Abascal o Yolanda Díaz, pero no se permite decir cosas como que "a las mujeres las matan por putas" o "los moros son todos malos". Dado que en este punto legalidad y justicia material coinciden milimétricamente, lo llevamos a rajatabla con la misma firmeza con la que defendemos la verdadera libertad de expresión (opinar pero no insultar, criticar pero no deshumanizar o llamar al linchamiento y la negación de derechos básicos de colectivos por su raza, sexo, orientación sexual o religión).

Dicho esto, sois todos bienvenidos en nuestra web. Gracias por vuestra atención y os esperamos!