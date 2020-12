La cuestión judicial en España

En España no se ha avanzado en la modernización del poder judicial. La cuestión no está en quién manda “políticamente”, sino en cómo se ejerce la potestad jurisdiccional en todo tipo procesos. Una modernización que no ha alcanzado el éxito de otros sectores. A ello quizá ha contribuido la singularidad de la política judicial que, como advirtiera Fernando Ledesma, “solo puede estar al servicio de la independencia de jueces y magistrados”. La insoportable deficiencia estructural ahoga la eficacia de la administración de justicia en España.