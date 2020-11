Cuestión de agarre: ¿Cómo generan los neumáticos la adherencia?

Alguna vez os habéis preguntado por qué las ruedas de los coches son de caucho y no de madera o por qué los equipos eligen unos compuestos de neumáticos y no otros para la disputa de un Gran Premio.



El agarre no es un valor estable, depende de una infinidad de factores como son la temperatura, la fuerza que ejerza el coche sobre las ruedas, el área de contacto, las condiciones del asfalto, etc., y se produce gracias a la fricción (rozamiento) que existe entre la superficie de la goma contra el suelo