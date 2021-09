Cuerpo joven, huesos rígidos: la artritis en la niñez

Hace meses que los días de Judith son todos iguales. Y no es por la adolescencia. Su madre va a despertarla por las mañanas, se acerca y le da un beso. “¿Qué tal estás?”, pregunta cada día. “Mal”, suele responder. Los últimos meses están siendo duros, el tratamiento no está haciendo efecto. Hay días en los que ni siquiera tiene fuerzas para levantarse de la cama y otros en los que no puede ponerse los calcetines. Aunque también hay días que empiezan mejor. “Bien”, responde menos veces de las que le gustaría.