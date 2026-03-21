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Cubanos responden a Pablo Iglesias tras relativizar la crisis estructural en la isla desde un hotel de lujo en La Habana

Cubanos critican a Pablo Iglesias por minimizar la crisis en Cuba desde un lujoso hotel en La Habana. Activistas destacan la desconexión entre su discurso y la realidad diaria de escasez y falta de libertades.

| etiquetas: cuba
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3 comentarios
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Jaime131 #2 Jaime131
Tranquilos amigos cubanos, es que Pablo está cabalgando contradicciones. Ya tú sabe.
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Connect #3 Connect
Ni todas las democracias son buenas ni todos los países comunistas son ideales. Y Cuba, por más comunismo que diga profesar, está lejos de ser lo que significa ese sistema político. Hay una corrupción galopante, no han invertido en desarrollo en décadas, y se han dedicado a vivir de la caña de azucar, los habanos y enviar a algún galeno a trincheras.
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Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Cuando parecía que el moñetas no podía ser más gilipollas...
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