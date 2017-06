Cubal, capital de las enfermedades olvidadas

CUBAL (ANGOLA) // Castelho Filipe es enfermero. Lleva más de 20 años trabajando con enfermos de lepra en Angola. Los datos de un estudio realizado en la provincia de Benguela y en la capital, Luanda, son demoledores: el 10% de estas personas no tiene derecho a una habitación, el 7,5% no tiene los mismos derechos de salud que el resto, el 25% no tiene derecho a vivir en familia, el 17,5% no tiene derecho a casarse, el 5% no tiene derecho a participar en la vida social, el 5% no tiene derecho a la educación y el 5% tampoco tiene derecho a una sep