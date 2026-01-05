·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14816
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8171
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4683
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4950
clics
La guerra es un latrocinio
6485
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
627
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
480
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
524
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
471
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
456
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
3
clics
Cuba confirma la muerte de 32 militares en la operación de EE.UU. en Venezuela
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
El Ejecutivo venezolano señala que los cubanos fallecidos desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional”
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
3
1
3
K
14
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
14
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Los buenos dictadores tienen escolta extranjera porque esa no les traiciona tan facilmente, trabajan por pasta, privilegios y estatus. Les da igual el pais
4
K
45
#10
LikeaRollingStone
#2
¿Zelenski?
0
K
9
#1
YSiguesLeyendo
*
el concepto de coherencia según Maduro: lo de Trump es una incursión extranjera, pero hacer depender mi seguridad personal de militares de un ejército extranjero es "solidaridad internacional", y así todo. si el Gobierno venezolano confía tanto en su propio ejército, por qué encarga las labores más delicadas a un ejército extranjero? están o no los militares con el pueblo venezolano, con Maduro, con Delcy, con Trump o con la puta madre que los parió a todos? en esta historia no se salva nadie, todos los comportamientos son asquerosos. pues va a resultar que tampoco te podías fiar de los militares cubanos, Nico, porque es obvio que han colaborado con Trumplandia y te han traicionado!
2
K
20
#5
garnok
#1
si mira te lo explico con marionetas;
Ejemplo 1
Sandra:
Hola juan ¿ te vienes a mi casa a tomar un café ?
Juan:
Si es buena idea
Sandra:
fantástico lo pasaremos genial
Juan:
Que delicioso este cafe
Esto es una manera estupenda y sana de pasar el tiempo con alguien
Ejemplo 2
Sandra:
¿Quien es usted y por que estas en mi casa oliéndome el pelo?
Juan:
No has cerrado la ventana con pestillo y me he podido colar
Sandra:
¡Sal de mi casa o llamare a la policia!
Juan:
No te muevas y no te clavare la navaja
Esto es una violación y no es aceptable en absoluto
1
K
13
#9
Vindicta
#5
Quién es quién en este ejemplo? Maduro, tras perder las elecciones, tiene el mismo derecho a invitar a nadie "a su casa" que cualquier otro ciudadano.
0
K
7
#3
YSiguesLeyendo
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.
0
K
19
#6
YSiguesLeyendo
*
poner en manos extranjeras la seguridad de un presidente, por muy hijodelagranputa que sea ese presidente, es cualquier cosa menos respetar la soberanía nacional, y es lo que ha hecho Nico, y si has hecho eso, luego te callas la puta boca denunciando violaciones de la soberanía nacional venezolana y blablablá. además, estás violando la constitución de tu propio país, Nico, pues ésta no dice que la seguridad nacional, y muy especialmente la del presidente, pueda recaer en ejércitos extranjeros, como así has hecho, poniéndola en manos del poscastrismo cubano. si te follas tu propia constitución, cómo vas ahora a pedir amparo a la ONU a la comunidad internacional al derecho internacional y al megachupiguay internacional de los cojones?
0
K
19
#4
Pertinax
*
Dupe, lo siento.
www.meneame.net/m/politica/cuba-confirma-muerte-32-militares-isla-ataq
0
K
18
#11
zanguangaco
La Guardia Mora fue una unidad militar de élite de origen marroquí que ejerció las funciones de guardia personal del golpista español Francisco Franco durante la guerra civil española y los primeros años de su dictadura. Estaba formada por soldados selectos de entre las fuerzas del Ejército de África y se caracterizaron por sus pomposos uniformes.
0
K
13
#8
BurraPeideira_
¿Si están muertos será porque no le vendieron o cómo llegas a esa conclusión?
0
K
10
#7
Poligrafo
Se dice asesinato.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ejemplo 1
Sandra: Hola juan ¿ te vienes a mi casa a tomar un café ?
Juan: Si es buena idea
Sandra: fantástico lo pasaremos genial
Juan: Que delicioso este cafe
Esto es una manera estupenda y sana de pasar el tiempo con alguien
Ejemplo 2
Sandra: ¿Quien es usted y por que estas en mi casa oliéndome el pelo?
Juan: No has cerrado la ventana con pestillo y me he podido colar
Sandra: ¡Sal de mi casa o llamare a la policia!
Juan: No te muevas y no te clavare la navaja
Esto es una violación y no es aceptable en absoluto
www.meneame.net/m/politica/cuba-confirma-muerte-32-militares-isla-ataq