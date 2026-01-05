edición general
Cuba confirma la muerte de 32 militares en la operación de EE.UU. en Venezuela

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El Ejecutivo venezolano señala que los cubanos fallecidos desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional”

Expat_Guinea_Ecuatorial
Los buenos dictadores tienen escolta extranjera porque esa no les traiciona tan facilmente, trabajan por pasta, privilegios y estatus. Les da igual el pais
#10 LikeaRollingStone
#2 ¿Zelenski? :roll:
YSiguesLeyendo
el concepto de coherencia según Maduro: lo de Trump es una incursión extranjera, pero hacer depender mi seguridad personal de militares de un ejército extranjero es "solidaridad internacional", y así todo. si el Gobierno venezolano confía tanto en su propio ejército, por qué encarga las labores más delicadas a un ejército extranjero? están o no los militares con el pueblo venezolano, con Maduro, con Delcy, con Trump o con la puta madre que los parió a todos? en esta historia no se salva nadie, todos los comportamientos son asquerosos. pues va a resultar que tampoco te podías fiar de los militares cubanos, Nico, porque es obvio que han colaborado con Trumplandia y te han traicionado!
garnok
#1 si mira te lo explico con marionetas;

Ejemplo 1
Sandra: Hola juan ¿ te vienes a mi casa a tomar un café ?
Juan: Si es buena idea
Sandra: fantástico lo pasaremos genial
Juan: Que delicioso este cafe
Esto es una manera estupenda y sana de pasar el tiempo con alguien

Ejemplo 2
Sandra: ¿Quien es usted y por que estas en mi casa oliéndome el pelo?
Juan: No has cerrado la ventana con pestillo y me he podido colar
Sandra: ¡Sal de mi casa o llamare a la policia!
Juan: No te muevas y no te clavare la navaja
Esto es una violación y no es aceptable en absoluto
#9 Vindicta
#5 Quién es quién en este ejemplo? Maduro, tras perder las elecciones, tiene el mismo derecho a invitar a nadie "a su casa" que cualquier otro ciudadano.
YSiguesLeyendo
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.
YSiguesLeyendo
poner en manos extranjeras la seguridad de un presidente, por muy hijodelagranputa que sea ese presidente, es cualquier cosa menos respetar la soberanía nacional, y es lo que ha hecho Nico, y si has hecho eso, luego te callas la puta boca denunciando violaciones de la soberanía nacional venezolana y blablablá. además, estás violando la constitución de tu propio país, Nico, pues ésta no dice que la seguridad nacional, y muy especialmente la del presidente, pueda recaer en ejércitos extranjeros, como así has hecho, poniéndola en manos del poscastrismo cubano. si te follas tu propia constitución, cómo vas ahora a pedir amparo a la ONU a la comunidad internacional al derecho internacional y al megachupiguay internacional de los cojones?
zanguangaco
La Guardia Mora fue una unidad militar de élite de origen marroquí que ejerció las funciones de guardia personal del golpista español Francisco Franco durante la guerra civil española y los primeros años de su dictadura. Estaba formada por soldados selectos de entre las fuerzas del Ejército de África y se caracterizaron por sus pomposos uniformes.
#8 BurraPeideira_
¿Si están muertos será porque no le vendieron o cómo llegas a esa conclusión?
#7 Poligrafo
Se dice asesinato.
