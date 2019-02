"Me acarició por todas partes y, tras unos minutos, dijo: 'Ahora vas a notar una crema caliente que te irá bien'. Yo no podía ver nada, no me dejaba mover la cabeza. Tardé tiempo en entender que había eyaculado encima de mí", relata esta víctima, identificada por 'El País' como un doctor en Bioquímica y profesor universitario nacido en 1971. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/manuel-brinas-alma-cantera-atletico-madri