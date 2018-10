Cuatro rasgos para un retrato robot de Pablo Casado

Revisando el historial real (y no sólo su dudoso currículo oficial), podemos trazar las líneas gruesas de un retrato del nuevo líder del PP. Los matices irán definiéndose con el tiempo, pero se constatan ya los rasgos generales: 1.Pablo Casado no es una paloma,sino un halcón. 2.Pablo Casado es ultraconservador:defensa encendida de monarquía,nostalgia por el imperialismo español,apoyo al sionismo y permanente suspicacia con la inmigración. 3.Pablo Casado no va a llevarse mal con Vox. 4.Pablo Casado no tiene escrúpulos políticos..