Las cuatro olas del coronavirus: ¿está lo peor por llegar?  

La primera ola del coronavirus, la que está en pleno apogeo en España y otros países europeos, y aún no ha llegado al continente americano, provoca una alta mortalidad y reduce su impacto a gran velocidad, con una pendiente similar a su crecimiento. La segunda ola se solapará con la primera, dentro de unos meses. Su impacto será indirecto, pues no estará vinculada directamente al Covid-19, sino que estará motivada por la restricción de los recursos disponibles para casos no relacionados con la pandemia.