Cuatro ministros británicos están a punto de dimitir, según el Times

Cuatro ministros británicos que respaldan la permanencia en la Unión Europea están a punto de renunciar al gobierno de Theresa May a causa del Brexit, informó el diario Sunday Times, lo que aumenta la presión sobre la primer ministro desde todos los flancos. El periódico dijo también que la Unión Europea (UE) había rechazado un plan de May para tener un mecanismo independiente de supervisión de la salida de Reino Unido de cualquier acuerdo aduanero temporal. El periódico atribuyó la información a fuentes británicas y no el equipo europeo.