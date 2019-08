Cuatro empresas japonesas se han unido para construir el primer petrolero de emisiones cero del mundo [ing]

El brazo de la batería eléctrica tiene un nuevo objetivo: los barcos. Cuatro empresas japonesas se han unido para construir el primer petrolero de emisiones cero del mundo a mediados de 2021, que será alimentado por baterías de gran capacidad y operará en la Bahía de Tokio, según un comunicado del martes. La nueva compañía e5 Lab Inc. es una empresa entre Asahi Tanker Co., Exeno Yamamizu Corp., Mitsui O.S.K. Lines Ltd. y Mitsubishi Corp. La industria marítima mundial se enfrenta a una avalancha de legislación para mejorar su comportamiento