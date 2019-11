Los cuatro directivos del BBVA citados hoy por los contratos con Villarejo se acogen a su derecho a no declarar

Los cuatro directivos y ex directivos del BBVA que estaban citados este martes para comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, han pasado ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción y se han acogido a su derecho a no declarar dado que la causa está secreta, en una estrategia que hasta la fecha, sólo han rotos dos de los imputados, el expresidente del banco Francisco González y su ex responsable de Real Estate Antonio Béjar.