Cuatro cosas al alumnado de Secundaria y Bachillerato de Cantabria

Puesto que mi posición profesional está exenta de servidumbres políticas y libre de ataduras ante la opinión pública me gustaría decir al alumnado de secundaria y bachillerato cuatro cosas en relación con la suspensión de vacaciones escolares esta próxima semana, no con la convicción de que sea un mensaje necesariamente compartido por la mayoría del profesorado pero sí, al menos, con el convencimiento de que alguien debe decir algunas cosas claras: 1- Esta semana no toca hacer huelgas de estudiantes, ni por normativa ni por sentido común.