Cuatro de cada 10 votantes del PSOE creen que Pedro Sánchez debe dar más explicaciones sobre su foto con Víctor de Aldama

Yo con este señor no me he cruzado palabra (...). Nunca me he sentado ni reunido con este señor ni de manera formal o informal". Así despachóPedro Sánchez la publicación por EL MUNDO de su fotografía en un acto del PSOE en 2019 con Víctor de Aldama, considerado por la Policía Judicial como el "nexo corruptor" de la trama de cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas durante la pandemia que se investiga en el caso Koldo. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados por Sigma Dos 48,6% no da credibilidad a su afirmación