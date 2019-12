Cuatro años currando

Batman contra Superman. Nunca olvidaré Batman contra Superman. Si no la has visto te preguntarás: “¿Quién gana al final?” La respuesta es: “Tú, por no haber ido a verla”. En mi caso, sucedió algo extraño durante la proyección. Tenía varias llamadas de un número desconocido, y no, no era de un comercial de Vodafone, (ese número para mí era de todo menos desconocido, de hecho, si me hubiera tomado una pieza de fruta cada vez que me llamaban de Vodafone, llegaría a vivir hasta los 150 años).