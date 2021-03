¿Cuántos psicólogos hay en los sistemas de salud públicos de la Unión Europea?

El acceso a la atención de la salud mental es en muchas ocasiones un tema tabú en la Unión Europea. En España, por ejemplo, seis de cada cien personas han sido diagnosticadas con depresión y cinco con ansiedad, pero el dato no refleja la realidad con exactitud. Muchas personas que necesitan la ayuda de un psicólogo no la buscan porque piensan que su situación es normal tras un evento traumático o que directamente no les servirá de nada. También está el estigma: los problemas de salud mental se siguen viendo como algo oscuro, relativo a personas