¿Cuántos microorganismos hay en tu comida?

Te guste o no, todos los días comes un montón de bacterias. Es normal, estás rodeado de ellas: por dentro y por fuera. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas se posan en tus alimentos? Preparas los alimentos, cortas, troceas y cocinas. Están limpios, ¿no? Al menos a simple vista. Pero no te engañes, ese minuto en el que dejas tu cena reposar para que se enfríe es más que suficiente para que se cubra de microorganismos. Existen varios estudios que analizan el microbioma, los microorganismos que viven sobre la comida.