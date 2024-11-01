¿Cuánto vale realmente un café? La diferencia entre pagar 70 céntimos o tres euros

La iniciativa de una cafetería de poner el precio de un sólo por debajo del euro ha levantado un debate sobre el coste de un producto que se ha convertido en un producto de lujo. ¿Cuánto vale un café en realidad? En realidad, el coste del producto depende del café en grano que se utilice, porque es la materia prima la que, si es de especialidad, puede hacer oscilar muchísimo su precio, desde los 10 euros por kilogramo hasta alcanzar 80 o 100 euros en variedades exclusivas y limitadas.
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El sabor fuerte, mucha gente asocia con “café potente”. Y aparte, si se le pone nombres como, tueste oscuro, french roast, o spanish roast (uno de los más extremos, casi quemado), pareciera que normalizamos el sabor natural.
#2 Empecé a tomar café con más de 30 años y no paraba de oír lo del torrefacto español. Sabiendo que es una aberración, lo tomé una vez que lo vi de casualidad para probarlo, porque tenía curiosidad al ser algo tan mencionado.
Lo que no debería es llamarse café, debería denominarse algo así como preparado de azucar y café.
El artículo dice que el café de especialidad cuesta hasta cien euros el kilo. Se queda muy corto.
Este Kopy Luwak cuesta 790 € el kilo.
cafedromedario.com/tienda/cafe/dromedario-por-el-mundo/indonesia-taken
Al menos eso me comentó hace tiempo un conocido que era dueño de un bar.
También he comprado otros de 14 o 15€/kg que no me gustaban nada.
Es decir, a unos 10 céntimos la taza.
Cada cual que saque sus propias conclusiones.