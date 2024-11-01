¿Cuánto vale realmente un café? La diferencia entre pagar 70 céntimos o tres euros

La iniciativa de una cafetería de poner el precio de un sólo por debajo del euro ha levantado un debate sobre el coste de un producto que se ha convertido en un producto de lujo. ¿Cuánto vale un café en realidad? En realidad, el coste del producto depende del café en grano que se utilice, porque es la materia prima la que, si es de especialidad, puede hacer oscilar muchísimo su precio, desde los 10 euros por kilogramo hasta alcanzar 80 o 100 euros en variedades exclusivas y limitadas.