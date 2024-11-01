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¿Cuánto vale realmente un café? La diferencia entre pagar 70 céntimos o tres euros

¿Cuánto vale realmente un café? La diferencia entre pagar 70 céntimos o tres euros

La iniciativa de una cafetería de poner el precio de un sólo por debajo del euro ha levantado un debate sobre el coste de un producto que se ha convertido en un producto de lujo. ¿Cuánto vale un café en realidad? En realidad, el coste del producto depende del café en grano que se utilice, porque es la materia prima la que, si es de especialidad, puede hacer oscilar muchísimo su precio, desde los 10 euros por kilogramo hasta alcanzar 80 o 100 euros en variedades exclusivas y limitadas.

| etiquetas: café , negocio , cafeterías , producción , consumo
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11 comentarios
6 2 0 K 77 cultura
#5 anje *
Lo más curioso es el sabor. El del cafe NO tiene porque amargar. El grano del café de manera natural es dulce. Lo que pasa que el tema de la conservación, el grano lo tuestan demasiado, de ahí el sabor amargo o muy intenso, que suele venir de un tostado oscuro industrial.
El sabor fuerte, mucha gente asocia con “café potente”. Y aparte, si se le pone nombres como, tueste oscuro, french roast, o spanish roast (uno de los más extremos, casi quemado), pareciera que normalizamos el sabor natural.
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manc0ntr0 #11 manc0ntr0
#10 Multiplicar x10 la ganancia. Pero eh, alquiler, impuestos y la virgen del motocross haciendo un caballito.
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#2 Emotivo
En España una gran parte de hosteleros venden café torrefacto, debería estar prohibido vender esa bazofia.
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#3 unaiur
#2 Es que meter un buen café puede costar 10 céntimos más por café y se van arruinar. Se duplica el precio del producto! Para mantener los márgenes, deberían duplicar el precio del café hasta los 4 euros!
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#4 encurtido
#1 Puede que por volumen, hay más gente que desayuna fuera que gente liándose a copazos, pero en todas las conversaciones de hosteleros dicen lo mismo, la comida deja relativamente poco (requiere mano de obra) y lo más rentable es el alcohol. Con sus efectos colaterales con los que hay que lidiar como comportamientos inapropiados o directamente peleas de borrachos.

#2 Empecé a tomar café con más de 30 años y no paraba de oír lo del torrefacto español. Sabiendo que es una aberración, lo tomé una vez que lo vi de casualidad para probarlo, porque tenía curiosidad al ser algo tan mencionado.
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#9 esbrutafio
#2 A mucha gente le gusta, incluso turistas europeos buscan café torrefacto cuando vuelven a sus países. Sobre gustos no hay nada escrito.
Lo que no debería es llamarse café, debería denominarse algo así como preparado de azucar y café.

El artículo dice que el café de especialidad cuesta hasta cien euros el kilo. Se queda muy corto.
Este Kopy Luwak cuesta 790 € el kilo.
cafedromedario.com/tienda/cafe/dromedario-por-el-mundo/indonesia-taken
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#1 Emotivo
Lo que más deja en hostelería son los cafés.
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manc0ntr0 #7 manc0ntr0
#1 Y el agua, que incluso en ocasiones se las regalan por comprar tanto de X refresco.
Al menos eso me comentó hace tiempo un conocido que era dueño de un bar.
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Joe_Dalton #6 Joe_Dalton *
Si ya el café que consumo en case sale a unos 12-13€ el kg! Natural en grano y es normalito sin ser excepcional.
También he comprado otros de 14 o 15€/kg que no me gustaban nada.
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manc0ntr0 #8 manc0ntr0
#6 Según la noticia, de ahí salen entre 125 y 143 cafés.
Es decir, a unos 10 céntimos la taza.
Cada cual que saque sus propias conclusiones.
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Abcdefghijklm #10 Abcdefghijklm
#8 el precio del café + el alquiler + los ,sueldos + los suministros + los impuestos + los seguros + el mobiliario y equipación + ... El precio de la materia prima es lo de menos en el precio de una taza de café. Y cada establecimiento hace sus cuentas.
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menéame