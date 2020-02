¿Cuánto tiempo permanece positiva la PCR de gripe? ¿Y PCR positiva significa actividad del virus?

La reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) es la prueba más específica y más sensible para la detección de los diferentes tipos y subtipos del virus de la gripe pero puede dar falsos positivos y falsos negativos en una proporción variable. La detección de RNA del virus de la gripe no siempre indica detección de virus vivos o de replicación viral. Un resultado positivo de PCR puede interpretarse como infección pero no indica que el paciente sea contagioso pero también puede ser portador o haber sido vacunado.