¿ Cuánto de satisfechas están las personas con su vida ? [ING]

Título original: How satisfied are people with their lives? Se pregunta a personas de la Unión Europea por la satisfacción en general en su vida en estos días. En una escala de cero (nada satisfecho) a 10 (totalmente satisfecho) la puntuación media de los residentes en la UE mayores de 16 años fue un 7,3 en el año 2018, que supone un incremento comparado con el 7,0 de 2013. Se incluye desglose por países y datos de otros países como Suiza, Islandia, Serbia, Turquía...