“Cuanto más te disfraces más te parecerás a ti mismo”  

Que no se pueda celebrar carnaval este año no quiere decir que no nos disfracemos. Aunque sea en casa, y ahorrando lo máximo en una especie de lowcost de esos. Ya me parece a mi bueno la idea de disfrazarse de huevo frito, basta una sábana vieja y un casco amarillo para improvisarlo, con el añadido de que alguien pueda tener el capricho de mojar en él (oseasé en ti) y eso siempre tiene su morbo. Sin embargo, resulta que hay disfraces mucho más simples y prácticos.