¿Cuánto machismo queda en Suiza?

¿Por qué no las mujeres suizas no consiguen el derecho al voto hasta el año 1971? En Suiza fue tan tarde por dos razones. Una, porque tenía que ser votado en referéndum por los propios hombres. No era una decisión parlamentaria, como en otros países. Además de votar por cantones. Y, por otro, todos los países de nuestro entorno habían formado parte de la II Guerra Mundial. Países donde muchos hombres murieron y donde las mujeres tuvieron un papel político. Eso no pasó en Suiza. Los hombres siempre estaban en casa, y las mujeres al cuidado.